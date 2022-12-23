TÜRK PATENT Kasım ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum’dan Kasım ayında 41, bu yılın 11 ayında ise 389 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 42, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

TÜRK PATENT Kasım ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum’dan Kasım ayında 41, bu yılın 11 ayında ise 389 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 42, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

Erzurum Aylık Dağılım

TÜRK Patent verilerine göre Erzurum’dan Ocak ayında 39, Şubat ayında 21, Mart ayında 32, Nisan ayında 39, Mayıs ayında 33, Haziran ayında 30, Temmuz ayında 23, Ağustos ayında 45, Eylülde 41, Ekimde 45, Kasımda 41 olmak üzere 11 aylık dönemde 389 marka başvurusu yapıldı.

Kasım 2022 Verileri

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan analize göre Kasım ayında Erzurum’dan 41, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 65, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 107, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 311 marka başvurusu yapıldı. Erzurum’un Kasım ayı bölge marka başvuru payı yüzde 13,18 olarak hesaplandı

Ocak - Kasım 2022 Verileri

Bu yılın 11 ayında Erzurum’dan 389, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 559, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 891, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 2 bin 647, ülke toplamında ise 169 bin 381 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum’un Payı

TÜİK verileri kaydında DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre; 2022 Ocak - Kasım döneminde, İlin marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesi illeri toplamında yüzde 69,58, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 43,65, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14,69, ülkede ise 0,22’lik pay gösterdi

Erzurum 42’inci Sırada

Erzurum marka başvuru sayısı düzeyinde 42’inci sırada yer aldı. Başvuru sayısının en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Muğla, Kayseri, Mersin, Denizli, Hatay, Sakarya, Samsun, Eskişehir, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Manisa, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Afyon, Malatya, Mardin, Rize, Ordu, Isparta, Kütahya, Elazığ, Sivas, Düzce, Çorum, Yalova, Niğde, Nevşehir, Bolu, Erzurum, Aksaray, Kırklareli, Edirne olarak bildirildi

Bölge İlleri Başvuru Sayısı Dağılımı

Bu yılın Ocak - Kasım ayları çerçevesinde Malatya’dan 651, Elazığ’dan 486, Erzurum’dan 389, Van’dan 312, Bitlis’ten 144, Ağrı’dan 136, Erzincan’dan 130, Kars’tan 87, Bingöl’den 73, Ardahan’dan 62, Muş’tan 58, Iğdır’dan 47, Tunceli’den 41, Hakkari’den 31 marka başvurusu gerçekleştirildi.