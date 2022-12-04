Erzurum’dan Ekim ayında 45, bu yılın 10 ayında ise 348 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi.

Erzurum’dan Ekim ayında 45, bu yılın 10 ayında ise 348 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi.

TÜRKPATENT Ekim ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum’dan Ekim ayında 45, bu yılın 10 ayında ise 348 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 42, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

Aylık Dağılım

İlde Ekim ayında yapılan marka başvuru sayısı Eylül ayına göre yüzde 9,75 oranında arttı. TÜRK Patent verilerine göre Erzurum’dan Ocak ayında 39, Şubat ayında 21, Mart ayında 32, Nisan ayında 39, Mayıs ayında 33, Haziran ayında 30, Temmuz ayında 23, Ağustos ayında 45, Eylülde 41, Ekimde 45 olmak üzere 10 aylık dönemde 348 marka başvurusu yapıldı.

Ekim 2022 Verileri

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan analize göre Ekim ayında Erzurum’dan 45, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 59, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 87, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 271 marka başvurusu yapıldı. Erzurum’un Ekim ayı bölge marka başvuru payı yüzde 16,6 olarak hesaplandı

Ocak - Ekim 2022 Verileri

Bu yılın 10 ayında Erzurum’dan 348, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 494, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 784, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 2 bin 336marka başvurusu yapıldı. TÜİK verileri kaydında DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre; 2022 Ocak - Ekim döneminde, İlin marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesi illeri toplamında yüzde 70,44, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 44,38, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14,89’luk pay gösterdi

Bölge İlleri Başvuru Sayısı Dağılımı

Bu yılın ocak - Ekim ayları bağlamında Malatya’dan 578, Elazığ’dan 426, Erzurum’dan 348, Van’dan 279, Bitlis’ten 129, Ağrı’dan 119, Erzincan’dan 111, Kars’tan 76, Bingöl’den 64, Ardahan’dan 55, Muş’tan 50, Iğdır’dan 40, Tunceli’den 36 marka başvurusu gerçekleştirildi.

Erzurum 42’inci Sırada

Erzurum marka başvuru sayısı düzeyinde 42’inci sırada yer aldı. Başvuru sayısının en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Muğla, Kayseri, Mersin, Denizli, Hatay, Sakarya, Samsun, Eskişehir, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Manisa, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Afyon, Malatya, Mardin, Rize, Ordu, Isparta, Kütahya, Elazığ, Sivas, Düzce, Çorum, Yalova, Niğde, Nevşehir, Bolu, Erzurum, Aksaray, Kırklareli, Edirne olarak bildirildi.