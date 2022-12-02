Erzurum patent başvuru sayısı düzeyinde ülkede 8’inci sırada yer aldı. Ülkede en yüksek sayıda patent başvurusunun yapıldığı iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Kayseri, Sakarya, Erzurum, Antalya, Gaziantep, Manisa, Konya, Adana, Eskişehir, Denizli olarak bildirildi.

Bu yılın 10 aylık döneminde Erzurum’dan 127, KUDAKA istatistik Bölgesinde 132, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 161, Doğu Anadolu Bölgesinde 272 patent başvurusu kaydedildi. İlden yapılan patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 96,21 Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 78,88, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 46,69’luk pay edindi.

Bölgesel veriler ve Erzurum

TÜRK Patent verilerine göre Erzurum’dan Ocak ayında 5, Şubat ayında 18, Mart ayında 14, Nisan ayında 6, Mayıs ayında 37, Haziran ayında 35, Temmuz ayında 3, Ağustos ayında 2, Eylül ayında 7 olmak üzere 10 aylık dönemde 127 patent başvurusu yapıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2022 Ekim ayı iller patent başvuru sayılarını açıkladı. Erzurum, yılın 10 ayında 127 patent başvurusu gerçekleştirdi. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 8’inci sırada yer aldı

Erzurum’da yılın 10 ayında 127 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 8’inci sırada yer aldı.

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