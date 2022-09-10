Kent ekonomisine yön veren Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin 21’inci Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonunda OSB yönetimi ve mali bilançolar ibra edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, tüm sanayicilere teşekkür etti.

Kent ekonomisine yön veren Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin 21’inci Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonunda OSB yönetimi ve mali bilançolar ibra edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, tüm sanayicilere teşekkür etti.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Konferans Salonu’nda düzenlenen 21’inci Olağan Mali Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, göreve geldikleri günden bu yana geçen 4 yıllık süre içinde yapılan faaliyetleri özetle anlattı.

Özellikle sanayicilerin indirimli elektrik kullanması konusunda başlattıkları ‘Elektrik Nakil Hattı Projesi’ni hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Urkuç, “Bu sayede elektrik fiyatlarında yüzde 13 oranında indirim sağladık. Enerji hattının devreye alınmasıyla 14 ay gibi bir süre içinde sanayicilerimiz 3 milyon 366 bin 820 lira indirimli elektrik kullandı. Bu bölgemiz için çok önemli bir çalışmaydı” dedi.

Doğalgaz alt yapısı devredildi

BOTAŞ’ın son dönemde Organize Sanayi Bölgelerine uyguladığı fiyat artışına da değinen Başkan Murat Urkuç, şunları söyledi. “Hepimizi etkileyen bu duruma hemen müdahale ederek hem BOTAŞ hem de PALEN Şirketi ile uzun soluklu görüşmeler yaptık. Faturalara yansıyan bu ücret artışını ortadan kaldırmak için doğalgaz alt yapısını ve işletmesini PALEN’e devrettik. Bu çalışmamız nihayetinde sanayicimizin yüzde 60 daha indirimli doğalgaz kullanmasını sağladık.”

800 öğrenci eğitim-öğretim görüyor

Başkan Urkuç ayrıca OSB Bölge Müdürlüğü ve idari ofislerinin bulunduğu eski binayı Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin ardından ‘Mesleki Eğitim Merkezi’ olarak organize sanayiye kazandırdıklarını ve burada şu an 800 öğrencinin eğitim - öğretim gördüğünü bildirdi.

Konuşmaların ardından Divan Başkanlığını Yıldırım Altıntaş ile Katip Üyeliğini Halil Limon’un yaptığı Mali Genel Kurul oy çokluğuyla ibra edildi. Bu arada enerji maliyetlerinin düşürülmesi adına OSB bünyesinde yapılması planlanan 4,5 Megawat’lık ‘Güneş Enerji Santrali’ yapılması için Dünya Bankası’ndan kredi kullanılması konusunda OSB Yönetimine yetki verildi.

Başkan Urkuç, yönetim ve mali bilançoları ibra eden tüm üyelere ve sanayicilere teşekkür etti.