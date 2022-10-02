Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, 6’ncı bölge teşviklerinden kalıcı olarak yararlanmak istediklerini belirterek, “Mevcut yatırımcıyı korumak ve yeni müteşebbislere yol açmak için 6’ncı bölge desteklerinin sabit olmasını istiyoruz. Bu konu şehrin kaderini etkiler” dedi.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, 6’ncı bölge teşviklerinden kalıcı olarak yararlanmak istediklerini belirterek, “Mevcut yatırımcıyı korumak ve yeni müteşebbislere yol açmak için 6’ncı bölge desteklerinin sabit olmasını istiyoruz. Bu konu şehrin kaderini etkiler” dedi.

Cazibe Merkezleri Programı’yla başlayan, daha sonra ‘Bölgesel Teşvikler’ başlığıyla uygulamaya konulan devlet desteklerinin yılsonu itibarıyla güncellenmesi bekleniyor. Organize sanayi bölgelerini yakından ilgilendiren bölgesel teşviklerde Erzurum’un hangi sıralamada olacağı merak konusu olurken, iş dünyası bu konuda alınacak kararı bekliyor. Erzurum’un normalde 5’inci bölge teşvikler listesinde olduğunu ancak siyasi girişimlerle (5+1) formülüyle 6’ncı bölge teşviklerinden yararlandırıldığını belirten Erzurum 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, bunun artık sabit kılınması gerektiğini kaydetti. Teşviklerin Erzurum’un ve bölgenin kaderini etkileyebileceğini vurgulayan Urkuç, “Bu üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Hem stratejik hem de iklim açısından son derece zor bir bölgede üretim yapıyoruz. Ham maddeye uzak olmamızın dezavantajlarıyla birlikte sadece elektrik ve doğalgaz tüketimimiz tüm üyelerimizin belini büküyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlarımız sürekli olarak ‘üretim’, ‘üretim’ derken, biz bu zorlu coğrafyada şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için üretiyor, istihdam sağlıyoruz. Üreten bir ülke olmamızı isteyen herkesin bu konuya ayrı bir önem vermesi gerekir. Öyle ki, Erzurum OSB olarak sınırlarımızı genişletme, yeni yatırım sahaları açma adına ciddi çalışma içindeyiz. Tek arzumuz yeni girişimcilerimize üretmeleri için uygun bir alt yapı sağlamak. Hal böyleyken Erzurum’un 6’ncı bölge teşvikleri listesine alınmamasını düşünmek bile istemiyoruz. Mevcut yatırımcıyı korumak ve yeni müteşebbislerin yatırımlarına ön ayak olabilmek adına bu teşvikler bizim olmazsa olmazımızdır. Yatırımcıyı bu dezavantajlı bölgeye çekebilmek noktasında elimizde sağlam doneler olması gerekir. Bunun başında da bu teşvikler geliyor. Eğer bu nimetten yararlanılmazsa kimseyi buraya yatırım yapmaya getiremez hatta mevcudu bile koruyamayız. Bu konuda siyasilerimizin ve bürokratlarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.