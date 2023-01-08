Hatay’ın Erzin ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı.
Hatay’ın Erzin ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı.
Atatürk Anıtı’na sunulan çelenklerin ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.
Yapılan konuşmalarda Kurtuluş Savaşı ve kazanılan bağımsızlık mücadelesine vurgu yapıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin Bando Takımı da verdiği konserle tören alanındakileri coşturdu.
Tören, öğrencilerin okudukları şiirler, halk oyunları gösterisi, ödül töreni ve geçit merasimi ile son buldu.
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