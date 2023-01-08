Tören, öğrencilerin okudukları şiirler, halk oyunları gösterisi, ödül töreni ve geçit merasimi ile son buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Bando Takımı da verdiği konserle tören alanındakileri coşturdu.

Yapılan konuşmalarda Kurtuluş Savaşı ve kazanılan bağımsızlık mücadelesine vurgu yapıldı.

Demirel: “Oyun olarak memnunum, skor olarak değil”

Demirel: “Oyun olarak memnunum, skor olarak değil”

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.