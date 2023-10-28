Hatay’ın Erzin ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılında 100 fidan dikimi yapıldı.

Erzin ilçesinde Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan Caddesi üzerinde Erzin Kaymakamlığı, Erzin Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılında 100 fidan dikimi etkinliği yapıldı.

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, kaymakamlığın öncülüğünde belediyenin de katkılarıyla 100 fidan dikim etkinliği tüm kurumlarla ve halkla birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yarında cumhuriyetimizin 100 yılını büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Tüm halkımızı etkinliklerimize bekliyoruz. Cumhuriyetimizi nice yüzyıllara inşallah taşıyacağız” dedi.