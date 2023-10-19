Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine alımı yapılan ikinci MR cihazı ile vatandaşlar artık uzun süre sıra beklemeyecekler.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Ekim ayı içerisinde ihalesi yapılan ikinci MR cihazının alımını yaparak vatandaşların hizmetine sunmaya başladı. Hizmete alınan yeni MR cihazı ile Erzincanlı vatandaşların yanı sıra çevre illerden de gelen hastalar uzun süre sıra beklemeden MR çekilebilecek.

Yeni hizmete alınan MR cihazı ile alakalı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve EBYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı basın mensuplarına açıklamada bulunarak acil hastaların aynı gün, ayakta gelen hastaların ise ertesi gün MR çekilebileceğinin müjdesini verdiler.

‘Erzincan, MR çekimi için çevre illerden hasta alabilecek pozisyonda olacak’

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, MR çekimi için Erzincan çevre illerden ve Türkiye’nin diğer illerinden hasta alabilecek pozisyonda olabileceğinin altını çizerek, “Son 6 ayda, özellikle MR randevuları ileri günlere verilmekteydi ki bu Türkiye genelinde böyle. Yaklaşık 2 ay, 1 ay süreli randevularımız vardı. Ekim ayının başından itibaren de ikinci MR alımı için ihale gerçekleştirdi ve hizmete girdi. Randevu sürelerimiz oldukça kısaldı. Acil hastaları ve yatan hastaları aynı gün, ayakta gelen hastaları ertesi gün MR çekiliyor. Günde yaklaşık 230 tane MR çekiyoruz. Bu hizmet sayesinde inşallah Erzincan, MR çekimi için çevre illerden hatta Türkiye’nin diğer illerinden hastanın buraya geldiği bir pozisyona dönecek. Bu da bizleri memnun ediyor” dedi.

‘Üst düzey yurt dışı uygulamaları Erzincan’da’

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı ise, üst düzey yurt dışı uygulamalarının Erzincan’da uygulanabildiğini söyledi. Kantarcı konuşmasında, “Hızlı bir şekilde hastaların işini görüp evlerine sağlıklı bir şekilde gitmesini sağlamanın yanı sıra ileri teknoloji MR uygulamalarını da bu sayede getirmiş olduk. Kardiyak MR, kalp MR’ı, gibi karaciğerde ve kalpte demir ölçümleri gibi yeni sekanslarda eklendi. Bu sayede ileri düzey görüntüleme ihtiyacı olan hastaların da problemleri batıya, İstanbul’a, Ankara’ya ve uzak merkezlere gitmeden bizim merkezimiz de çözülmüş olacak. Bu da şükürler olsun ki kendi devletimizin gücünü gösteriyor. Erzincan’da da bu uygulamaların yapılmaya başlanmış olması, üst düzey yurt dışında ki en iyi uygulamaları yapıyor olmamız bizim için büyük bir başarı ve bundan da mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye’de ki en güzel Radyoloji Ünitesine sahibiz’

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de konuşmasında Türkiye’de hastanelerde gördüğün en güzel Radyoloji Ünitesinin Erzincan’da olduğunu belirterek, “Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü olarak baktığımız da yılda yaklaşık 2 milyon 869 bin, 2022 verisine göre hasta baktığımızı, bu yılın ilk 9 aylık verilerine göre, 3 milyonun üzerinde bir hasta potansiyelimizin olduğunu görüyoruz. Artan hasta potansiyeliyle beraber tıbbi ve personel ihtiyacı da artıyor. Bu minvalde ikinci MR’ın Erzincan’a kazandırılması gerçekten elzem olmuştu. Bakanlıkla görüşerek artan randevu gün sürelerini ifade ettik. Aynı zamanda artan hasta sayılarımızı da ifade ettik. Ekim ayı içerisinde ikinci MR ihalemizi gerçekleştirdik. Türkiye’nin farklı bölgelerinde uzun MR randevu sürelerinin olduğunu biliyoruz. Burada artık aşağı yukarı bir sonra ki güne randevu verir hale geldik. İnşallah önümüzde ki haftalar içerisinde de günü birlik işlemleri hallediyor olacağız. Benim Türkiye’de hastanelerde gördüğün en güzel Radyoloji Ünitesine sahibiz” diye konuştu.

‘Hastalar, MR kapısında daha az bekleyecek’

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise yaptığı konuşmada, hastaların MR kapılarında daha az bekleyeceklerinin altını çizerek, “Erzincan’da Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir hastane var ve burada ki sirkülasyon da gün geçtikçe çoğu hastanemiz de olduğu gibi artmakta. Bu sirkülasyon arttıkça bir takım problemlerde beraberinde geliyor. Sirkülasyonu hızlı bir şekilde azaltmasını beklediğimiz üniteler laboratuvar üniteleridir. Bunların başında da radyoloji geliyor. Radyolojide ki MR, tomografi, ultrason gibi görüntüleme ünitelerinde eğer sirkülasyonu hızlandırabilirsek, sirkülasyon daha az olacağı için hastaların hastalıklarına cevap vererek hastaların hastane önlerinde beklemelerinin önüne geçmiş olacağız. Dolayısıyla bu MR gibi tetkiklerin daha hızlı yapılması gerekiyor. Bunun için bir MR ihtiyacı çıktı. İkinci MR’ı yine hizmet alım projesiyle alarak hizmete soktuklarından dolayı Başhekimimize, Sağlık Müdürümüze, Dekanımıza ben de teşekkür ediyorum. Hastalarımız bundan sonra hastane kapılarında MR kapılarında, tomografi kapısında çok daha az bekleyecekler” ifadelerine yer verdi.