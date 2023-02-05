İzmir’de yaşayan Erzincanlılar, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılında etkinlik düzenledi. Düzenlenen geceye Erzincanlıların yanı sıra siyasiler de katılım gösterdi.

İzmir’de yaşayan Erzincanlılar, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılında etkinlik düzenledi. Düzenlenen geceye Erzincanlıların yanı sıra siyasiler de katılım gösterdi.

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümünde İzmir’de yaşayan Erzincanlılar etkinlik düzenledi. EGEERDEF Başkanı Hilmi Yavuz katılan tüm konuklara teşekkür ederken, AK Parti Genel Başkanvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım da geceye katılan konuklara telefonla "hoşgeldiniz" dedi.

Gecenin önemine dair konuşma yapan EGEERDEF Başkanı Hilmi Yavuz, "Malumunuz Anadolu’nun ilk fatihi Alparslan’ın komutanlarından Mengücek Gazi’nin beyliğini kurduğu, Yavuz Sultan Selim Han’ın otağını kurduğu, Türk’ün ezeli ve ebedi şehri Erzincan, 13 Şubat 1918 günü işgalci Ruslara ve onlardan destek alarak halkımıza zulmeden Ermenilere karşı galip gelmiş ve can Erzincan düşman işgalinden galip gelmiş ve işgalden kurtarılmıştır. Bugün işgalden kurtuluşun 105’inci yılını kutluyor, hemşehrilerime en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Gece, katılımcıların konuşmalarının ardından folklor dansları ve konserlerle devam etti. Ege Erzincan Dernekleri Federasyonu’nun (EGEERDEF) düzenlediği geceye AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu ve MHP Çeşme İlçe Başkanı Gökhan Çelik katıldı.