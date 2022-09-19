Erzincan’da gece yarısı uzayan kuyruk görenleri şaşırttı. Malatya’dan Erzincan’a getirilen 2 büyükçe teleskopla uzayı gözlemlemek için çocuklar, vatandaşlar uzunca kuyruk oluştururken “Bu kuyruk promosyon kuyruğu değil” dedirtti.

Erzincan’da gece yarısı uzayan kuyruk görenleri şaşırttı. Malatya’dan Erzincan’a getirilen 2 büyükçe teleskopla uzayı gözlemlemek için çocuklar, vatandaşlar uzunca kuyruk oluştururken “Bu kuyruk promosyon kuyruğu değil” dedirtti.

Öğretmen ve aynı zamanda kitapevi işleten Abdulvahap Benli’nin daveti üzerine Malatya’da yaşayan astronomi meraklısı öğretmen Mehmet Keleş, Erzincanlıların uzayı gözlemlemesi için 2 adet büyükçe teleskop getirdi.

Gece yarısı teleskopun kaldırıma kurulmasıyla birlikte haberi duyan çok sayıda çocuk ve aileleri uzayı gözlemleyebilme merakıyla uzunca kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar teleskoptan ay ile Jüpiter ve Satürn gezegenlerini görmeye çalıştı. Oluşan kuyruk caddeden geçen konudan habersiz vatandaşları şaşırtırken “Bu sıra promosyon kuyruğu değil uzayı gözlemek için oluşturulan kuyruk” diyenler oldu.

Teleskopları Malatya’dan Erzincan’a getiren Mehmet Keleş, “Bu etkinlikle özellikle çocukların dikkatini uzaya çekmeye çalışıyoruz. Ülkemizde uzayla ilgili çalışmalar olduğunda eleman sıkıntısı çekilmesin diye çocukların, gençlerin ilgisini uzaya çekmeye çalışıyoruz. Jüpiter ve Satürn’ü gözlem yapıyoruz. Amacımız uzaya ilgiyi artırmak. Cep telefonuna eğilerek kamburlaşan gençliğin boyunlarını düzeltmek. Yukarı bakarak yürümelerini sağlamak. Uzayla ilgilenen ülkeler hep gelişen ülkeler. Uzayla ilgilenen ülkeler teknolojilerini geliştiren ülkeler. Dünyada 70 tane ülke kendi uydusunu yapabiliyor. Ama 10 tane ülke uydusunu uzaya taşıyabiliyor. Maalesef onların içerisinde Türkiye yok. İslam ülkelerinden sadece İran var. Biz isteriz ki ülkemizde o seviyeye gelsin. Amacımız o seviyeye gelmek için çalışma olursa insan kaynağı sıkıntısı olmaz” dedi.

Abdulvahap Benli’de, “Üniversiteyi Erzincan’da okudum ve burada kaldım, öğretmenlik yapıyorum. Gençlerimizin, öğrencilerimizin uzaya merakı oldukça fazla. Bunun için arkadaşımı Malatya’dan davet ettim. Geldiler bugün de bu etkinliği düzenledik” diye konuştu.