Erzincanlı şarkıcı Simge Şahin "Kefaret" isimli şarkısının klibini Ergan Dağı’nda çekti. Müzik öğretmeni olan ve 14 yıldır profesyonel olarak müzikle ilgilenen Simge Şahin, klip çekimlerinde memleketi Erzincan’ın güzel doğasından ilham alıyor.

Geçtiğimiz yaz ilk teklisi olan ‘Divane’yi Erzincan’da çeken Şahin, yeni şarkısı Kefaret’in klip çekimlerini de Ergan Dağı’nda gerçekleştirdi.

Klip çekimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, "Bu yola çıkarken amacım tabi ki hayallerimi gerçekleştirmekti. Bunu da yaparken aynı zamanda da hem şehrimin kültürüne katkıda bulunmak, hem de Erzincan’ın tanıtımına fayda sağlamak adına kliplerimi Erzincan’da çekiyorum" şeklinde konuştu.

Vali Hamza Aydoğdu’ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Şahin, "Valimiz Hamza Aydoğdu’da kültür ve sanat konusunda şehrimizin büyük destekçisi kendisine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şarkımın dinleyen ve izleyen herkese iyi gelmesini diliyorum" dedi.