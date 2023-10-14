Yunanistan’da düzenlenecek olan Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonasına katılacak olan Erzincanlı sporcular Serhat Sarıçiçek, Çetin Boğa ve Ahmet Zeki Özbay hazırlıklarını tamamlayarak Yunanistan’a hareket ettiler.

Son hazırlıklarını yapan sporcular Merkez Spor Salonunda güreş minderlerinde ter idmanı yaptılar. Sporcular, birçok ülkeden katılımın sağlanacağı şampiyonada madalya için mücadele edecekler. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu son idmanı ziyaret ederek sporcuların Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonasında Erzincan’ı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Mumcu, spor hayatlarında büyük başarılara imza atarak aktif sporu bırakan ve veteranlar kategorisinde mücadele ederek Dünya Şampiyonasına katılacak olan sporcular Serhat Sarıçiçek, Çetin Boğa ve Ahmet Zeki Özbay’ın genç güreşçilere örnek olduklarını belirterek sporu hayatlarından hiç çıkarmayan pehlivanları tebrik etti.

Güreş Antrenörleri Habip Halepli, Abdulkadir Zengin, Erol Demir ve Serdar Aydemir de sporcuların yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve şampiyonaya iyi hazırlandıklarını söyleyerek Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonasında kendilerine başarılar dilediler.