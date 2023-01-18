Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel ilkokul kurumlarında öğrenim gören öğrenciler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel ilkokul kurumlarında öğrenim gören öğrenciler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerde kitap bilinci oluşturmak, öğrencilerin ileriye dönük akademik çalışmaları için ön bir çalışma imkânı sağlamak amacıyla “Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan” projesi çerçevesinde “Rıfkı Kaymaz İlkokullar Arası Kitap Bilgi ve Kültür Yarışması” gerçekleştirildi. 15 okulun katılımıyla gerçekleşen ilk tur yarışmaların tamamlanmasının ardından, başka bir tarihte Rıfkı Kaymaz İlkokullar Arası Kitap Bilgi ve Kültür Yarışması finali gerçekleştirildi. Büyük heyecan ve rekabet barındıran finallerde Gazi İlkokulu, Ziya Gökalp İlkokulu, Zeynep Mustafa Han İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu, Hayrettin Paşa İlkokulu, Demirkent Atatürk İlkokulu yarıştı.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün de "Rıfkı Kaymaz İlkokullar Arası Kitap Bilgi ve Kültür Yarışması” sonucunda dereceye giren okullara ödüllerini takdim ederek yarışmaya katılan okul müdürleri, okul danışman öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

Kıyasıya mücadeleyle geçen yarışmanın sonucu ise şu şekilde:

1. Gazi İlkokulu

2. Zeynep Mustafa Han İlkokulu

3. Yavuz Selim İlkokulu