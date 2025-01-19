Erzincanlı Milli Badmintoncular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Victor Swedish Open 2025 şampiyonu oldu.

Milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, 2025 Victor Swedish Open Badminton Turnuvası’nda kadınlar çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kazanılan şampiyonluk sonrası Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ile antrenörleri Uğur Erçetin ve Murad Sönmez’i telefon ile arayarak tebrik etti.

Milli sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Vali Aydoğdu, Milli sporcularla yaptığı telefon görüşmesinde "Bu başarı, sizlere yalnızca madalyalar ve kupalar getirmedi; aynı zamanda, bu ülkenin genç kızlarına, "Evet, biz de yapabiliriz!" dedirtti. Bugün, sizlerin gösterdiği bu büyük başarıyla, Erzincan’ın ve Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurmuş oldunuz. Bu şampiyonluk, sadece bir başlangıç. Her biriniz, gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacaksınız, bundan eminiz. Sizleri tekrar tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Yolunuz açık, şansınız bol olsun" dedi.