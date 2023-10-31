Erzincan’da engelli kadının bayrak aşkı herkesi duygulandırdı.

Erzincan’da evinde bulunan bayrakları eskidiği için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bayrak talep eden yaşlı kadın, “Bana bayrak getirin ne olur ben engelliyim dışarı çıkamıyorum. Bayrağı çok seviyorum, ne olur bana bayrak getirin. Benim bayrağım eskidi, eve asacağım bana bayrak getirin” ifadelerini kullandı.

Erzincan emniyeti, yaşlı kadının Türk bayrağı isteğini kırmayarak evine bayrak götürdü.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Burası can Erzincan. Emniyet güçlerimiz, Cumhuriyetin 100’ncü yılında, engelli bir teyzemizin bayrak talebini anında yerine getirdi. Bu arzusunu emniyete ilettiğinde, emniyet güçlerimiz hızla yanı başında oldu. Bayrak, bir ülkenin sadece sembolü değil, onunla atan milyonlarca kalbin yansımasıdır. Teyzemizin bu talebi, Cumhuriyetin bize kazandırdığı değerleri, birlik ve beraberlik ruhunu, en saf haliyle gözler önüne seriyor. Çünkü bayrak sadece gökte değil, gönüllerde de dalgalanır” ifadelerine yer verdi.