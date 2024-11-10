Erzincan kanaat önderlerinden Alevi Dedesi Hamza Özyıldırım’ın oğlu işadamı İbrahim Özyıldırım geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde cam üretimi yapan fabrikanın kurucu ortağı ve işletmecisi İbrahim Özyıldırım fabrikada bulunduğu esnada rahatsızlandı. Yanında bulunanlar tarafından sağlık ekiplerine bilgi verilerek vakit kaybetmeden Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen İbrahim Özyıldırım kurtarılamadı.

Özyıldırım’ın cenazesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Erzincan Merkez Cemevi Morguna kaldırıldı.