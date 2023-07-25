Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Seyit Hışırlı U11-U13 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında Erzincanlı güreşçi Ulubey Sarıçiçek, çıktığı ilk resmi müsabakasında Türkiye ikincisi oldu.

Seyit Hışırlı U11-U13 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Valiliğinin ev sahipliğinde 11 Nisan Spor Salonunda yapıldı. 850 sporcunun minderde kıyasıya mücadele verdiği grekoromen güreş şampiyonası zevkli ve çekişmeli maçlara sahne oldu.

Şampiyonaya Erzincan Gençlik Spor Kulübünden katılan Ulubey Sarıçiçek, 3 rakibini yenerek final maçı yapmaya hak kazandı. Finalde Samsunlu rakibine 5-4 yenilen Sarıçiçek Türkiye ikincisi oldu.

Antrenörleri Erol Demir, Serdar Aydemir ve Mehmet Çetin nezaretinde şampiyonaya hazırlanan Ulubey Sarıçiçek’in bu başarısı Erzincan’da takdirle karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde güreş antrenörü olan Erol Demir yaptığı konuşmada, “Güreş antrenmanlarımıza her gün devam ediyoruz. 12-18 yaş grupları arasında sporcularımızı çalıştırıyoruz. Yakın tarihte de Şanlıurfa’ya müsabakalara gittik. 11-13 yaş grubunun grekoromen güreş müsabakası Türkiye şampiyonasıydı. Sporcularımızdan Ulubey Sarıçiçek Türkiye 2’ncisi oldu. İlk defa katılmıştı, Türkiye şampiyonasına. İlk resmi müsabakasında Türkiye 2’nciliği elde etti. Erzincan adına güzel bir başarıya imza attı. Antrenmanlarımız disiplinli bir şekilde devam ediyor” dedi.

Profesyonel güreş sporcusu olan, Ulubey Sarıçiçek’in babası aynı zamanda Erzincanlı işadamı Serhat Sarıçiçek ise, oğlunun her zaman destekçisi olacağını ifade ederek, “Ben de yaklaşık 20 yıldır güreş sporunu içerisindeyim. En büyük hayalim oğlumun da güreşçi olmasıydı. Küçüklüğünde de güreşe ilgili olduğunu hissettik ve geçen yıldan beri aktif olarak antrenmanlara başlattık. 1 yıldır da düzenli ve istikrarlı bir şekilde çalıştı. 1 yılını tamamladıktan sonra da Şanlıurfa ilinde yapılan U 11-13 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonasında 44 kiloda Ulubey Sarıçiçek çok güzel maçlar çıkararak Türkiye 2’ncisi oldu. Şimdi seneye olacak maçlara hazırlanmaya başladılar. Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün burada eğitimleri çok güzel. Güreşe ve güreşçiye sahip çıkıyorlar. Ulubey de kendine inanıyor, biz de ona güveniyoruz” diye konuştu.

Ulubey Sarıçiçek de, hedefinin Türk Bayrağı’nı dünyada dalgalandırmak olduğunu söyleyerek, “10 yaşında güreşe başladım. 11 yaşındayım. Babam sayesinde güreşe başladım. Küçük yaşımdan beri güreşe ilgi duyuyorum. Çıktığım ilk resmi maçta Türkiye 2’ncisi oldum. Şanlıurfa’da U 11 U 13’de derece yaptım, Türkiye 2’ncisi oldum. İnşallah bir sonra ki yıllarda da Avrupa’da olimpiyatlarda ve dünyada derece yapmayı planlıyorum. Türk Bayrağı’nı göklerde dalgalandırmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.