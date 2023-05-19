Erzincan’da tarım alanlarının kullanılmasının etkinleştirilmesi için devlet destekli 1 milyon 100 bin adet fide dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından hazırlanan "Erzincan Üretiyor Bölgemiz Doyuyor" projesi çerçevesinde, tarım alanlarının kullanılmasının etkinleştirilmesi maksadıyla yüzde 75 Hibeli 800 bin adet kapya biber ve 300 bin adet domates fidesi ile toplamda 1 milyon 100 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirildi. Projede özellikle sanayi sebzeciliği üretimine destek vermek istenirken toplamda 500 dönüm araziden 5 bin ton üretim olması hedefleniyor.

‘Erzincan’da ekilmeyen yer kalmasın’

Fide dağıtımına katılan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan’ın tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi ile kalkınacağını belirterek “Erzincan’da ekilmeyen yer kalmasın” dedi. Karaman konuşmasında, “Biz her zaman söylüyoruz, Erzincan tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi ile ve turizm ile kalkınacak. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz ve diyoruz ki, Erzincan’da ekilmeyen yer kalmasın. Sulamayla ilgili problemler çözüldü, çözülüyor ve çözülecek. Kimseye muhtaç olmadan tarlamızı ekip biçeceğiz. Burada önemli olan tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi dediğimiz, burada saniyede var. Sizin ektiğiniz domateslerle inşallah salça fabrikalarımız daha da gelişecek. Erzincan ovası Allah’ın bizlere verdiği en büyük tarım arazisi” ifadelerini kullandı.

’500 dönüm araziden 5 bin ton üretim’

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ise, 500 dönüm araziden 5 bin ton üretim elde etmeyi beklediklerini ifade ederek, “Yüzde 75’ini Tarım Bakanlığımızın sağladığı, yaklaşık 3 milyonluk bir proje. Burada vatandaşlarımızın özellikle sanayi sebzeciliği için yapmış oldukları üretime destek vermek için buraya geldik. Burada salçalık domates ve kapya biber üretimini geliştirmek istiyoruz. Daha sonra inşallah bu üretim geliştikçe, ilimizin salça üretiminde de etkin olmasını istiyoruz ileriki yıllarda. Şuan da 1 milyon 100 bin adet fide dağıtacağız. Yaklaşık 5 tır gelecek. 800 bin adet kapya biber, 300 bin adet de salçalık domates fidesi dağıtacağız. 500 dönüm araziden 5 bin ton üretim olmasını bekliyoruz” diye konuştu.