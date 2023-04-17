Ramazan Bayramı öncesi Erzincan’da ki kuaför ve berberlerde bayram yoğunluğu oluştu.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar berber ve kuaförlerde yoğunluk oluşturuyor. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför iftardan sonra gece geç saatlere kadar müşterilerine hizmet verirken, bazı berberler ise randevusuz müşteri kabul etmiyor.

Erzincan 11 yıldır berberlik yapan Hamit Uyanık, bayrama az bir sürenin kaldığını, bayram tıraşı için gelecek vatandaşların tıraş olmayı son güne bırakmamaları gerektiğini hatırlattı. Geç saatlere kadar çalıştıklarını söyleyen Uyanık, "Öncelikle tüm İslam aleminin bin aydan daha hayırlı diye vasıflandırdığı kutlu bir gece olan Kadir Gecesi’ni kutluyorum.

Ramazan Bayramı’na az bir zaman kaldı. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Arife günü sabaha kadar çalışacağımızı tahmin ediyorum. Randevu sistemine riayet etmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizin de burada oluşabilecek yoğunluğu hesaba katıp önceden randevu alması gerekiyor. Böylece daha işleyiş daha kolay oluyor. Biz berberler ve kuaförler bu bayram yoğunluğuna alışkınız. Vatandaşlarımızda da tatlı bir telaş oluyor. Yine de bayram tıraşlarını son güne bırakmazlarsa iyi olur. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı kutluyorum" diye konuştu.