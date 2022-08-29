Erzincan’da geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda arıcılık yapan arıcıların, “tatlı” hasat telaşı sürüyor.

Erzincan’da geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda arıcılık yapan arıcıların, “tatlı” hasat telaşı sürüyor.

Erzincan’da, kavurucu sıcak altında giydikleri özel kıyafetler ve taktıkları maskelerle bal hasadı yapan arıcılar verimli bir yıl geçirmenin sevincini yaşıyor.

Bitki çeşitliliği bakımından zengin ve yaklaşık 500 civarında endemik bitki türüne sahip olan Erzincan ve yaylalarında arıcılık yapan arıcıların zorlu hasat mesaisi sürüyor. Arıları ile birlikte yılın büyük bölümünü yaylalarda geçiren arıcılar, sıcak havaların etkisini sürdürmesine aldırış etmeden taktıkları maskeler ve giyindikleri özel kıyafetler ile arıları kovanlardan uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki petekleri çıkarıp, bal süzme işleminin yapıldığı çadırlara taşıyor. Çadırlara taşıdıkları bal peteklerini bal süzme makinesinden geçiren arıcılar, süzdükleri balları tenekeler ve şişelerde paketleyip Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmek üzere satışa sunuyor.

Devlet desteğiyle başladığı arıcılıkta bu yıl güzel verim almanın sevincini yaşayan arıcılardan Mustafa Gürbüz, “Daha önceki senelerle bu seneyi kıyaslarsak arıcılık konusunda bu senenin çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Yağışların düzenli yağması, iklimin el vermesi ve çevredeki bitkilerin daha güzel olması arıcılığı bu yıl daha verimli hale getirdi. Bu sene bal sağım döneminde beklentilerimizi karşılayacak bir bal hasadı yaşıyoruz. Erzincan dışarıdan da çok gezici arıcı çekiyor. Çok kaliteli bir balımız mevcut. Yerli arıcıların ürettiği balların çoğu ilaçlık bal kalitesinde. Bizim kendi balımı yapılan araştırmalar sonucunda sıfır şeker kategorisinde çıktı” ifadelerine yer verdi.