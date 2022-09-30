Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, bugün saat 00.49’da merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hafif şekilde Tercan, Mercan ilçeleri ile Kargın Beldesi ile Erzurum’un Aşkale ilçesinde hissedildi.

Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.