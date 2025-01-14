Yurdun doğusu adeta buz tuttu. Erzincan’ın en soğuk yerleşim yeri eksi 17 dereceyle Otlukbeli oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde ölçüldü. Otlukbeli’ni Çayırlı ilçesi takip etti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden alınan güncel verilere göre il genelinde gece en düşük hava sıcaklığı sırasıyla Otlukbeli’de eksi 17, Çayırlı’da eksi 14, Tercan’da eksi 11, Refahiye, Üzümlü ve merkezde eksi 5, Kemah’ta eksi 4, İliç’te eksi 2, Kemaliye’de 2 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmeye göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.