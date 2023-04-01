Erzincan’a son yağan karın ardından köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kış mesaisi uzadı. Toprak damlı ev ve ahırların bacalarını kardan küreyen kadınlar diğer yandan da küçükbaş hayvanların güdülmesinde eşlerine yardım ediyorlar. Kalecik köyü beyaz örtüsüyle adeta kartpostallık görünüme büründü.

Erzincan il merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kalecik köyünde dün yağan karla birlikte kara kış yeniden yaşanmaya başlandı. Kar ve beyaz örtüyle köyün etrafındaki ağaçlık alanlar, dereler adeta kartpostallık bir görüntü oluştururken mera yolunda tipiye yakalanan koyun ve keçi sürüsü zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kış çilesinin yeniden yüzünü gösterdiği Kalecik köyünde toprak damlı ev ve ahırların bacalarını kardan küremek kadınlara düştü. Sabah saatlerinde tahta kızaklarla damların bacalarını kardan küreyen kadınlar, kışın köylerde hayat şartlarının oldukça zor olduğunu söylediler.

Tarım ve hayvancılıkla geçimlerinin sürdüren köy sakinleri koyun sürülerini ağıllarda günde 2 öğün besliyor. Kar ve çamur da hayvanlarının süt veriminin daha da artması için çabalayan vatandaşlar havaların ısınmasıyla yaylalara çıkacakları günleri iple çekiyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son hava tahmin değerlendirmesine göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeybatıdan hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Zirai don uyarısı”

Bölge genelinde (Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ardahan) kuvvetli zirai don bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.