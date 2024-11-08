Erzincan’ın Refahiye, Kemah ve Çayırlı ilçelerinde jandarma ekiplerince kaçakçılık olaylarına karşı operasyon düzenlendi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarının önlenmesi kapsamında; Refahiye, Kemah ve Çayırlı ilçelerinde icra edilen eş zamanlı operasyonda; 8 şüpheli şahsa ait 12 ayrı adreste yapılan aramalarda, 59 bin 380 adet dolu makaron, 98 bin 500 adet boş makaron, 708 paket bandrolsüz kaçak sigara, 12 adet elektronik sigara, 47 bin 104 gram kıyılmış tütün, 16 bin 390 gram paketlenmiş tütün, 93 bin 450 adet sigara filtresi, 107 adet puro, 8 paket nargile tütünü, 22 adet manuel sigara sarma makinası, 3 adet muşta, 1 adet kelebek bıçak ve 1 adet kasatura bıçağı ele geçirildi.

Şüpheliler haklarında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek suçlarından adli işlemlere başlandı.