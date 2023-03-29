Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) tarafından hazırlanan son rapora göre, Erzincan’ın havası Dünya Sağlık Örgütü kılavuz değerlerinin altında kirlilik olarak gerçekleşti.

Rapora göre, 2021 yılında İstanbul’da 4 bin 848, Ankara’da 2 bin 853, Türkiye genelinde ise en az 42 bin kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Havası en kirli beş kent ise sırasıyla Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya olarak belirlendi. Raporda ayrıca deprem gibi afetlerin etkilediği kentlerde hava kirliliğinin, enkaz tozu ve ısınma için açıkta ateş yakılması gibi nedenlerle ulusal limitlerin 2.5 katına, DSÖ kılavuz değerlerinin ise 7.5 katına çıktığı da belirtiliyor. Hava kirliliğinin kanser, kalp-damar, KOAH gibi hastalıklara yol açtığı ve ruh sağlığı ve uyku düzenini de olumsuz etkilediği vurgulanarak, THHP fosil yakıtlardan vazgeçilmesi, hava kalitesinin düzenli ve sistematik olarak izlenmesi ve yasal limitlerin DSÖ kılavuzlarıyla uyumlu hale getirilmesi çağrısı yaptı. Türkiye genelinde hava kirliliği ciddi bir sorun olsa da Erzincan’da havanın temiz olması, ilde yaşayanlar için umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.