Vatandaşlar Kenan Aslan, “Akşamları hava soğumaya başladı. Dün de parçalı bulutlu bir hava vardı. Sabah uyandığımızda Keşiş Dağının zirvesine kar yağdığını fark ettik” dedi.

Bosna Hersek’te düzenlenen şampiyonadan gümüş madalya ile Diyarbakır’a döndü

Bosna Hersek’te düzenlenen şampiyonadan gümüş madalya ile Diyarbakır’a döndü

Erzincan’da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı’nın zirve noktası Esence’ye mevsimin ilk karı düştü.

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