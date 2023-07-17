Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 7 ilde devre mülk dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıldığı iddiasıyla başvuru yapan devre mülk sahibi vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Eskişehir merkezli olarak Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 7 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde 8 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.