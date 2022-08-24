Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içeresinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik 4 ilde gerçekleşen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içeresinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik 4 ilde gerçekleşen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü FETÖ içeresinde faaliyet yürüttü tespit edilen şüphelilere yönelik Kocaeli merkezli Erzincan, Ankara ve Osmaniye’de eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorguları devam ediyor.