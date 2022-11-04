Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her gün düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları ve çöp alma işlemlerinde toplanan çöpler geri dönüşüm ve ayırma tesisi sayesinde çevreyi korumakla beraber tekrar ekonomiye kazandırılıyor.

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her gün düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları ve çöp alma işlemlerinde toplanan çöpler geri dönüşüm ve ayırma tesisi sayesinde çevreyi korumakla beraber tekrar ekonomiye kazandırılıyor.

Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçerek üretim sürecine kazandırılmasıdır. Bu süreç kabaca şu dört aşamadan oluşur: Toplama, cinsine göre sınıflandırma, değerlendirme, yeni ürün üretme. Bu sayede doğal kaynakların korunmasının yanı sıra israf’ta önlenerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

Günlük ortalama atmış araç tesise giriş yaparak çöpünü atık kabul noktasına bırakıyor. Devamında ahtapot vasıtasıyla bu kabul edilen atıklar poşet patlatma ünitesine alınıyor, ardından ürünler ayrıştırmak üzere ayırma bandına gönderiliyor.

Ayırma personelleri tarafından değerli atıklar, plastik, metal, tekstil, kâğıt, karton olmak üzere gruplandırılıp stok sahasına gönderiliyor. Preslenecek olan atıklar prese alınıp stok sahasında depolanıyor ve lisanslı geri kazanım tesislerine sunuluyor.

Tam kapasitesi 400 ton olan geri dönüşüm ve ayırma tesisine günlük ortalama 200 ton çöp getiriliyor. Bu miktarın yaklaşık %40 lık kısmı ise ayrıştırılıyor. Bu sayede çöpün depolama sahsında az yer kaplaması sağlanıyor.

Cam, kâğıt, alüminyum, plastik ürünler, metaller, tekstil ve benzeri ürünler ise geri dönüşüm sayesinde yeniden üretime kazandırılıyor. Ayrıştırılan ve geri dönüştürülen çöplerden kazanılan ikincil hammaddeler yeniden değerlendirilerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Bahadır Merdan yaptığı açıklamasında tesis hakkında bilgiler verdi. Merdan açıklamasında şunları kaydetti; “Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak şehrimizde günlük düzenli bir şekilde topladığımız yaklaşık 200 ton çöpümüzü ayrıştırma tesisimize getirerek, ayrıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu işlem ile ekonomiye katkı sağlamakla beraber, hem istihdam oluşturtup hem de israfın önüne geçiyoruz. Erzincan Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.”