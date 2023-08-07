Erzincan’da temmuz ayında meydana gelen 203 trafik kazasında, 97 kişi yaralandı 1 kişi de hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 1-31 temmuz 2023 tarihli bir aylık trafik istatistikleri açıklandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.

İstatistiklere göre Erzincan’da temmuz ayında 203 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen 106’ı maddi hasarlı toplam 203 kazada 97 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Trafik ekiplerince 43 bin 83 araç denetlenirken; Bin 662 sürücüye ve 7 bin 143 plakaya cezai işlem uygulandı. 287 araç trafikten men edildi. 42 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca, 9 bin 678 yük taşıyan araç, 2 bin 222 yolcu taşıyan otobüs, 658 motosiklet, 19 bin 742 emniyet kemeri, 7 bin 481 alkol ve 3 bin 302 diğer kontrol ve denetimler yapıldı.