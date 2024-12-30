Meteorolojiden Erzincan’ın batı kesimleri için karla karışık yağmur uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmeye göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Erzincan’ın batı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Buzlanma ve çığ uyarısı”

Öte yandan Meteorolojiden, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi olduğundan vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.