Vali Aydoğdu, Kuruçay Jandarma Karakolunu denetledi Vali Aydoğdu, Kuruçay Jandarma Karakolunu denetledi

Erzincan’da kar yağışı nedeniyle Kemah ve Kemaliye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

İlçe Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilçemiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim - öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: iha