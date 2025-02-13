Erzincan’da kar yağışı nedeniyle Kemah ve Kemaliye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

İlçe Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilçemiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim - öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."