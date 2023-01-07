Erzincan’da gece yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kenti çevreleyen dağlar beyaza büründü. Refahiye ve İliç ilçesinde kardan üzeri beyazla kaplanan çam ağaçları görsel manzara oluşturdu.

Erzincan’da gece yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kenti çevreleyen dağlar beyaza büründü. Refahiye ve İliç ilçesinde kardan üzeri beyazla kaplanan çam ağaçları görsel manzara oluşturdu.

Doğu Anadolu bölgesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı Erzincan’ın yüksek kesimlerini beyaza büründürdü. Refahiye ve İliç ilçelerinin köy ve yaylalarında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

İliç ile Refahiye ilçeleri arasında bulunan 1900 rakımlı Tekçam Geçidi, yağan karın ardından beyaza bürünen zemin ve çam ağaçlarıyla görsel şölen oluşturdu.

Tekçam Geçidi’nde, adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Karla kaplanan ve sisin de etkili olduğu 1900 rakımlı Tekçam Geçidi, dron ile havadan görüntülendi.

Kar yağışının görüldüğü karayollarında karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum çevreleri ile öğlen saatlerinden sonra Bayburt ve Ardahan çevrelerinin aralık kar yağışlı geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği beklenmekte.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.