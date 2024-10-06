Erzincan’da arıcılık yapan üreticilerin, bal ve bal ürünlerini işleyip piyasaya sunmalarına katkı sağlamak amacıyla, Bal Paketleme Tesisi için Makine ve Ekipman Teslim töreni düzenlendi.

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen protokol töreninde ayrıca, DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenecek olan Gıda Kontrol Laboratuvarının kapasitesinin artırılması projesinin tanıtımı da yapıldı.

Törene, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Vali Yardımcısı /İl Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İl Tarım ve Orman Müdür V. Serkan Kütük, AK Parti, MHP İl Başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ile STK başkanları katıldı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği’nin kuracağı bal paketleme tesisinde kullanılmak üzere 17 kalem makine ve ekipmanın teslimi dolayısıyla protokol imzalandı.

Törende konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, son teknoloji kullanılarak kurulan tesisin hem Erzincan hem de Bölge illeri için büyük kazanım olduğunu söyledi.

Vali Aydoğdu, Erzincan’ın bal üretiminde Türkiye’deki ilk on il arasında yer aldığını belirterek, “İlimizin ve üreticilerimizin teknolojiye uygun bir paketleme tesisine ihtiyacı vardı. Bu önemli tesisin ilimize kazandırılmasında çok büyük gayreti ve emeği olan başta DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tesisimizin tüm bal üreticilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise, Sanayi ve teknoloji Bakanlığı‘na bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin Erzincan’da sebze ve meyve başta olmak üzere birçok sektöre destek verdiğini belirttiği konuşmasında, “Bal potansiyelimiz yüksek. Yaklaşık olarak bin ton bal üretimimiz var. Üreticilerin daha fazla üretim yapabilmeleri için Erzincan’da bal paketleme tesisi kurduk. Erzincan Arıcılar Birliği tarafından işletilecek olan bal paketleme tesisimiz şu anda hizmete hazır durumda. Yeni paketleme tesisi, Erzincan’ın bal üretimini daha da geliştirecek ve üreticilere modern imkanlar sunarak sektördeki rekabet gücünü artıracak. Bu tesisin kurulmasında desteklerini esirgemeyen Valimize ve Vali Yardımcısı Yusuf İzci’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında, Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvarının ihtiyacı olan 2 büyük cihazın alımı konusuna da değinen Başkan Demirdöğen, bunun için proje hazırlandığını ve bakanlık olurunda olduğunu açıkladı. Demirdöğen, “İnşallah birkaç ay sonra da bu cihazlar alınmış olacak. Ve analizler yapıldıktan sonra Bölgenin tamamına hizmet verecek bal merkezi haline gelecek Erzincan. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Markalaşma yolunda hızla ilerleyen Erzincan Balı’nın hijyenik koşullarda tüketilmesi için kurulan tesis, sıvı ve petek bal olmak üzere günlük 2 ton bal işleme kapasitesine sahip. Yaklaşık 25 milyon lira değerinde olan tesis bu sayede önemli bir ihtiyacı gidermiş olacak.

Doğu Anadolu Bölgesindeki Arıcılar Birliğine kayıtlı 7 bin 488 üyesi olduğu dikkate alındığında, DAP Bölgesi arıcılık potansiyeli bakımından Türkiye’nin %19’una, kovan sayısı bakımından %21’ine, bal üretimi bakımından ise %16’sına tekabül ediyor. Proje ile bölgede yaşayan yüzlerce üretici ailenin ürettikleri balı gelire çevirerek tarımsal kalkınmaya katkı sağlaması amaçlanıyor.