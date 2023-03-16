Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda toplanan 21 ton 600 kilogram süt yemi afet bölgesi Malatya’ya gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli ve birçok ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası, çiftçilere yönelik Erzincan’dan yardımlar sürüyor. Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi ve tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması için tüm Türkiye seferber oldu. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de afet bölgesindeki depremzede çiftçilere yönelik yardımlarını yapmaya devam ediyor. İl ve İlçe Müdürlüklerindeki personeller, firmalar, ayni ve nakdi katkılarıyla depremzedelere nefes olmaya çalışıyor. Bu çerçevede Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda toplanan 21 ton 600 kilogram süt yemi afet bölgesi Malatya’ya ulaştırıldı.

Deprem sonrası üreticilik yapan çiftçilere yönelik yardımların devam edeceği bildirildi.