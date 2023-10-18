Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırının ardından Erzincan’da meydana çıkan vatandaşlar İsrail’e tepki gösterirken Filistin için dualar etti.

İsrail tarafından Filistin’e düzenlenen saldırılarda abluka altındaki Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi’nin vurulmasının ardından Erzincan’da vatandaşlar meydana çıktı. Dörtyol Kızılay Meydanı’nda toplanan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edilirken, İsrail’e ise tepki gösterildi. Sık sık tekbir getiren grup, attıkları sloganlarla da tepkilerini dile getirdi. STK’ları temsilen basın açıklaması yapan sözcü, “Bu mücadele Allah’tan başka hiçbir şeyi olmayanlarla Allah’tan başka her şeyleri olanların mücadelesidir. Rabbim, kendi tarafında olanları mutlaka galip getirecektir. Biz buna iman ediyoruz” dedi. Basın açıklamasının ardından toplanan grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

‘Filistin’de katledilenler için bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak’

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır”