Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem etkilenen üreticilere yardımcı olmak amacıyla ildeki 18 yem bayisiyle irtibata geçildi. Bayiler tarafından hibe edilen 26 ton süt ve besi yemi İl Müdürlüğü bahçesinde toplanarak deprem bölgesindeki üreticilere ulaştırılmak üzere Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem etkilenen üreticilere yardımcı olmak amacıyla ildeki 18 yem bayisiyle irtibata geçildi. Bayiler tarafından hibe edilen 26 ton süt ve besi yemi İl Müdürlüğü bahçesinde toplanarak deprem bölgesindeki üreticilere ulaştırılmak üzere Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, “Katkısı olan yem bayilerimize teşekkür ederiz. İmkanlarımız dahilinde İl Müdürlüğümüz bünyesinde deprem bölgesine desteğimiz devam edecektir” dedi.