Erzincan tarımında son yıllarda yapılan çalışmalar çevre illerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Erzincan tarım sektöründe kurulan modern tesisler ve yatırımlar sektörün büyümesini sağlıyor.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden Erzincan’a gelen teknik ekip, Erzincan’da üretim yapan sera işletmelerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, Erzincan Akyazı Mahallesinde bulunan jeotermal ısıtmalı sera ile Refik Beşiktaş ve Fatih Tahtalı’ya ait seraları inceleyerek daha sonra Erzincan’dan ayrıldı.

Öte yandan Erzincan tarım sektöründe yaşanan gelişmeler özellikle sebzecilik ve seracılık yatırımları Erzincan’ın Doğu’nun sebze ve meyve deposu olma yolunda ilerlemesine katkı sağlıyor.

Erzincan’da bulunan 600 dekarın üzerindeki seraya her geçen gün yenileri eklerken Erzincan Valiliği himayesinde altyapı inşaatlarına başlanan toplu sera bölgesi ve jeofizik etüt raporu hazırlanma aşamasında olan organize sera bölgesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.