Erzincan’da öğrenci yurtları arası futbol, voleybol, satranç ve masa tenisi turnuvaları başladı. Turnuvalarda başarılı olan öğrenciler, Erzincan’ı YURTLİG iller arası turnuvalarda temsil edecek.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtları arasında düzenlenen futbol, voleybol, satranç ve masa tenisi turnuvaları bugün itibarıyla başladı. Erzincan’da YURTLİG organizasyonu kapsamında gerçekleşen bu müsabakalara toplam 367 yurt öğrencisi katılım sağlıyor. Turnuvalar, 6 Kasım’dan 9 Kasım’a kadar devam edecek.

Turnuvaların ilk gününde, futbol müsabakaları Erzincan Ulalar Sentetik Futbol Sahası’nda başladı. Gençlerin yoğun ilgisiyle başlayan müsabakalar, kıyasıya bir rekabet ortamında gerçekleşiyor. Erzincan öğrenci yurtları arasında oynanan futbol maçları, turnuvanın en ilgi gören etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

YURTLİG kapsamında Erzincan’daki öğrenci yurtlarının katılımıyla düzenlenen bu turnuvalarda başarılı olan yurtlar ve bireysel oyuncular, Erzincan’ı iller arası YURTLİG turnuvalarında temsil etme hakkı kazanacak. Böylece, Erzincan’dan seçilen gençler, bölgesel turnuvalarda yeteneklerini sergileme ve ilimizi başarıyla temsil etme fırsatı bulacak.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, YURTLİG yurtlar arası turnuvalarının öğrenciler arasında dostluk ve takım ruhunu güçlendirdiğini ifade etti. Turnuvaya katılan öğrencilere başarı dileklerini ileten yetkililer, Erzincan’ın sporcu gençlerini desteklemekten gurur duyduklarını belirtti.