Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından suça sürüklenen çocuklar ve genç yükümlülere yönelik kayak etkinliği düzenlendi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından suça sürüklenen çocuklar ve genç yükümlülere yönelik kayak etkinliği düzenlendi.

Ceza İnfaz Kurumlarından erken salıverilen hükümlüler ile çeşitli suçlardan hakkında denetimli serbestlik tedbiri bulunan yükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri devam ediyor. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığınca suça sürüklenen çocuklar ve genç yükümlülere yönelik "Zemheride Beyaz Zemin" projesi hayata geçirildi. Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde yükümlülükleri devam eden, suça sürüklenen çocuklar ve genç yükümlülerin boş zaman yapılandırılması, suç ve suç ortamından uzak kalarak spora yönlendirilmesi niyetlendirilen projeye Erzincan Gençlik Spor il Müdürlüğü ve Erzincan İl Özel İdaresi destek verdi. Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yapılan iyileştirme ve eğitim faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.