Erzincan’da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, 21-26 Mart Orman Haftasında fidan dikimi ve dikili fidan bakım çalışmaları yaptı.

Adalet Bakanlığı ve Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yaparak kamu hizmeti cezaları çerçevesinde cezaları bulunan yükümlüler, 21-26 Mart orman haftasında fidan dikimi ve dikili fidan bakım çalışmaları yaptı. Uygulama çerçevesinde Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında ceza ve tedbir uygulanan yükümlüler, 15 Temmuz ağaç dikim alanında fidan bakım çalışmalarını gerçekleştirerek 111 sarı çam ağacını toprakla buluşturdu. Denetimli Serbestlik Müdürü Lütfullah Ateş ve konu ile ilgili şu açıklamada bulundu;

“Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze tahsisi yapılan 15 Temmuz ağaç dikim alanında 2023 yılı "Orman haftası" münasebetiyle ağaç dikim ve bakım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve boş zaman yapılandırılması çerçevesinde yükümlülerimiz katılım gösterdi. 111 sarı çam ağacı toprakla buluştu. Katkılarından dolayı Erzincan Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür ve emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ederim.”