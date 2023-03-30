Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda şarampole devrilen yolcu otobüsünde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.20 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi, Akmeşe mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Trabzon’a seyir halindeki Fatih Ö., idaresindeki 61 S 1236 plakalı Turay Turizme ait yolcu otobüsü sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu da yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri olay mahallinde çalışmalarını sürdürürken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.