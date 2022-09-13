Erzincan’da yeni yolların açılmasının yanı sıra mevcut yollarda da bakım ve genişletme çalışmaları sürüyor.

Erzincan’da yeni yolların açılmasının yanı sıra mevcut yollarda da bakım ve genişletme çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve araç trafiğini daha da rahatlatmak için yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde çalışmalarına devam eden ekipler, yoğun olarak kullanılan İnönü Mahallesi 23. sokakta başlatılan yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Sokakta yol genişletme, beton ve istinat duvar çalışmalarını tamamlayan ekipler, kaldırım yapım çalışmalarını da sürdürüyor. Kaldırım yapım çalışmalarının ardından asfalt dökülecek olan sokak, vatandaşların hizmetine açılacak.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun yapılan çalışmalar ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında; “Erzincan Belediyesi olarak çalışma alanlarımız içerisinde olan bütün işleri büyük bir özen içerisinde yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu yaşayabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımız tarafından bizlere verilen görevi en iyi şekilde, layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Daha güzel bir Erzincan için göreve geldiğimiz günden itibaren özen göstererek yaptığımız çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.