27 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 26 Ağustos 2022 tarihi itibariyle sona eren Yaz Kur’an Kursları tüm camilerde çeşitli kapanış etkinlikleriyle kutlandı.

27 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 26 Ağustos 2022 tarihi itibariyle sona eren Yaz Kur’an Kursları tüm camilerde çeşitli kapanış etkinlikleriyle kutlandı.

9 Hafta süre ile devam eden kurs müddetince gerek erkek, gerekse kız öğrencilerin camileri süsleyerek Kur’an Okuma ve Temel Dini Bilgiler Eğitimi aldıkları kurslarda, kurs müddetince çeşitli etkinlikler, hediyeleşme, ödüllendirme ve spor etkinlikleriyle öğrenciler neşeli vakitler geçirerek hem öğrendiler hem eğitici oyunlarla becerilerini geliştirdiler.

Bütün bu etkinliklerin yoğunlukla yaşandığı Yavuz Selim Camii Kur’an Kursu’nda, her yıl olduğu gibi sürdürülen gelenek kapanış programı vesilesiyle bu yıl da bozulmadan devam etti.

Tertip edilen bir düzenleme ile erkek ve bayan kurs öğreticileri ile birlikte Yavuz Selim Camii’nde İl Müftü Yardımcısı ve Müftü Vekili Kâzım Ural ve şube müdürlerinin de katılımıyla kurs kapanışı gerçekleştirildi.

Kurs öğrencisi bir çocuğun Kur’an-ı Kerim Tilaveti, İl Müftü Vekili Kâzım Ural’ın tebrik ve teşekkür konuşması, plaket takdimi ve hayırsever Serdar Durak’ı temsilen babası Sinan Durak’a bir tablo hediye edilmesi ile birlikte yine hayırsever Halis Taşdelen’in Kur’an-ı Kerim okumaya başlayan tüm öğrencilere birer Kur’an-ı Kerim hediye etmesinin ardından öğrencilere dondurma ikram edilerek kapanış noktalandı.

Cami İmam Hatibi Aziz Rıdvan Toker, Erzincanlı hayırsever iş insanı Serdar Durak’ın kurs öğrencileri arasında dağıtılmak üzere gönderdiği 58 bin lira para ödülünü kız-erkek 293 öğrenci arasında paylaştırarak öğrencileri kurs boyunca gösterdikleri başarı dolayısıyla ödüllendirilmesiyle program son buldu.