Erzincan’da yaya önceliği uygulaması yapılarak 113 vatandaşa el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Erzincan’da yaya önceliği uygulaması yapılarak 113 vatandaşa el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik“ yılı ilan edilerek yaya kazalarının en aza indirilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74’üncü maddesinde değişiklik yapılmış, Karayolları Trafik Kanunu’na “sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik İşareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar” hükmü getirilmiş olup, ülke genelinde “Farkındalık, Bilgilendirme, Algı Yönetimi ve Denetim” faaliyetlerine yıl boyunca devam edilecektir.

Bu çerçevede; Araç sürücülerinin özellikle yerleşim yeri içerisinde, trafik işaret levhaları ve yer işaretlemeleriyle gösterilen katılım ve kavşaklarda, kontrollü veya kontrolsüz yaya geçitlerinin bulunduğu karayolu kesimlerinde araçlarının hızını düşürmesi, geçiş yapmakta olan yayalara ilk geçiş hakkını vermesi, yayaların ise sinyalize kavşaklarda trafik ışıklarına ve kurallarına uygun hareket etmesi gerekmektedir.

Erzincan’da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce; Adliye önü yaya geçidi ve Millet Bahçesi önü yaya geçidinde yapılan "Yaya Önceliği" etkinliğinde 113 vatandaşa el broşürü ve birebir olarak yaya önceliği konusunda bilgilendirme yapıldı.