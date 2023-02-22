Asrın afeti olarak nitelendirilen iki büyük depremin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların tedavisi sürüyor.

Asrın afeti olarak nitelendirilen iki büyük depremin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların tedavisi sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremde enkaz altından çıkarılan vatandaşlar, ülkenin farklı illerindeki hastanelere kaldırıldı. Depremin üzerinden 16 gün geçerken, yıkılan binaların altından kurtarılarak Erzincan’a getirilen yaralı depremzedelerin tedavisi de sürüyor. Deprem sonrası Erzincan’da ilçeler dahil toplamda 611 hastaya bakılan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şuanda da 9 yaralı depremzedenin tedavisi sürüyor. Bu çerçevede depremzedeleri yalnız bırakmayarak tedavisi süren vatandaşları ziyaret eden Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız depremzedelerin ihtiyaçlarını sorarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depreme Hayat’da yakalanan ve enkazdan 7 saat sonra kurtarılan 33 yaşında ki hemşire Merve Yurtbekler Erzincan’da ki hastaneden memnun olduğunu ve tedavi sürecini burada tamamlamak istediğini belirterek, “Ben Antakya’daydım. Normalde Antakya’da oturuyorum. Bu süreçte evde yıkım gerçekleşti. Ev tamamen yıkılmıştı. Ben o sırada çıkmışım. Çıkışım biraz sıkıntılı oldu benim. Sonrasında Adana’ya gittim. Daha sonra bu hastaneye geldim. Burada da devam etmek istiyorum” dedi.

“Erzincan depremin acısını iyi bilir”

Yaralı depremzedeleri ziyareti sonrası açıklamada bulunan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan’ın 1939’da, 1983’te ve 1992’de yaşamış olduğu büyük depremlerden dolayı tecrübe sahibi bir il olduğunu ve gelen depremzede misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi. Başkan Aksun konuşmasında, “Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun diyoruz. Gerçekten çok büyük bir felaket. 11 ili kapsayan bu felaket neticesinde yaralılarımızın bir kısmı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde değerli hocalarımızın kontrolünde tedavi edilmekte. Bizler de onları ziyaret için buradayız. Tabii Erzincan bu depremi 1939’da, 1992’de hatta 1983’te yaşamış bir il. Bununla ilgili tecrübeleri, bununla ilgili acıları yaşayan bir ilin bunda ki duyarlılığı her geçen gün daha net bir şekilde ortaya çıkmakta. Erzincan hastaları da, sağlarına da sahip çıkma noktasında yarışan bir il. Bugün ilimizde yaklaşık 3 bin 500 tane depremzedemiz ziyaret etmiş. Kendileri misafir edilmiş bir şekilde ama bugün de hastanemizde ziyaretlerimiz neticesinde gördük ki, değerli hocalarımız gerçekten gerekeni yapmışlar. Memnuniyetler çok yüksek. Herkes devletimize ve hocalarımıza duacılar. Bu mana da insanımıza, insanlık alemine büyük geçmiş olsun diyoruz. Yüce Mevla şehrimizi de bu tür felaketlerden saklasın, korusun diyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Erzincan’da 611 depremzede hasta tedavi gördü”

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise hastanede 9 yaralı depremzedenin tedavilerinin sürdüğünü ve ilçeler dahil toplamda 611 hastaya bakıldığını söyleyerek, “Öncelikle şunu ifade etmek lazım tüm depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, kalanlara da varsa bir sıkıntıları acil şifalar diliyoruz. Bu minvalde baktığımızda Erzincan olarak biz elimizden geldiğince, sağlık anlamında vatandaşlarımızın hizmetine her daim hazır olduğumuzu burada gösterdik. Baktığımızda bizim il genelinde bölgeden yaklaşık 34 hastamızı 112 ile getirildiğini burada gördük. İl genelinde toplam ilçelerle birlikte 611 hastaya baktık. Bugüne kadar 22 hastamızı şifa ile taburcu ettik. Hali hazırda 9 hastamız da şuan da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık hizmetini almaya devam ediyor. Bizler tabii Sağlık Müdürlüğü olarak bütün bu hastane hizmetlerinin yanı sıra gerek yurtlarda gerekse evlerde kalan depremzede vatandaşlarımıza yönelik de iki ayrı hat kurduk. Biri psikososyal destek hattı ikincisi ise, depremzedelerin ulaşmak istediği ya da sağlıkla ilgili problemlerini iletmek istediği, sağlık durumunu öğrenmek istedikleri yakınlarıyla ilgili bilgilendirme hattı da kurduk. Aynı zamanda KYK yurtları içerisinde poliklinikler oluşturduk. Bu polikliniklerde aile hekimlerimiz vasıtasıyla ve sabit bırakmış olduğumuz sağlık personellerimizle birlikte afetzede vatandaşlarımıza yerinde sağlık hizmeti veriyoruz. Hem psikososyal destek hem sağlık anlamında, sağlıkla ilgili problemlerini yerinde çözme, aynı zamanda ilaçlarının temin edilmesine kadar bir organizasyon zinciri kurduk. Bu anlamla da geri dönüşler son derece olumlu. Rabbim memleketimizi her türlü afetlerden korusun ama olabilecek afetlerde de gerek Erzincan olarak gerek Türkiye, Sağlık Bakanlığı olarak da gerçekten hazır olduğumuzu gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.