Erzincan’da başlayan Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması heyecanı sürüyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Erzincan’da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması heyecanı sürüyor. Ekşisu Mesire alanı bölgesinde gerçekleştirilen hedef yarışmasında yamaç paraşütleri gökyüzünü süsledi. Gerçekleştirilen yarışmalara, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen toplamda 71 sporcu yaklaşık 350 metreden yükseklikten kendilerini boşluğa bırakarak 10 dakika havada süzüldükten sonra yerde belirlenen yaklaşık 2 santimlik alana ayaklarını dokunmaya çalıştı. Deniz seviyesinden yaklaşık bin 570 metre yükseklikten havalanan adrenalin tutkunu sporcular, derece yaparak bir üst seviyede yapılacak olan yarışmalara katılmak için kıyasıya mücadelesini sürdürüyor. Müsabakalar bugün gün boyunca devam ederken, hedefe en yakın noktaya iniş yapmaya çalışan paraşütçüler, derece yapmak için iddialı olduklarını dünya şampiyonasına hazırlandıklarını söylediler.