Erzincan’da etkili olan yağmur nedeniyle Karasu Nehri’nin debisi arttı.

Erzincan’da yağmur yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 haftadır aralıklı devam eden sağanak yağışlar nedeniyle Erzincan’dan geçen Karasu Nehri’nin debisi arttı, kuruyan dereler sel sularıyla taştı.

Bahar ayında Doğu’da dereler, nehirler coşkun akmaya başladı. Erzurum Dumlu Dağı’ndan doğan, Erzincan’dan geçerek Murat Nehriyle birleşip Fırat Nehri’ni oluşturan Karasu Nehrinin artan su seviyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kurak geçen kış mevsiminde su debisinin düşmesiyle ortaya çıkan nehir yatağındaki adacıklar da yeniden sular altında kalmaya başladı.

Doğu Anadolu’daki arazilere can veren nehirlerin artan su seviyesi barajları da doldurdu.

Ağrı Diyadin’den kaynayan Murat Nehri ve Erzurum Dumludağ’da kaynayan Karasu Nehri, Erzincan’dan sonra Elazığ il sınırlarında birleşerek Fırat Nehri’ni oluşturuyor. Fırat Nehri Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa il sınırını belirledikten sonra Suriye, daha sonra Irak topraklarına akarak Irak’ta denize uzak olmayan bir noktada Dicle Nehri ile birleşip Şatt’ül-Arab’ı oluştup Basra Körfezi’ne dökülüyor.

‘Etkili olan yağışlar çiftçiye umut oldu’

Öte yandan Erzincan’da kuraklık korkusu yaşayan çiftçilerin yüzü, etkili olan yağışların ardından güldü. Erzincan’da tarım yapan çiftçiler, geçen yazın kurak geçmesi nedeniyle bu yıl da aynı korkuyu yaşarken, etkili olan yağışlarla birlikte yeniden umutlandı. Üreticiler bir taraftan da artan ve sürekli devam eden yağışların ekinlere zarar vermesinden endişe etmeye başladı.