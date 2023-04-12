Erzincan’da etkili olan yağmur nedeniyle Karasu Nehri’nin debisi arttı.

Nisan yağmurları Erzincan’da etkili olmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 haftadır aralıklı devam eden sağanak yağışlar nedeniyle Erzincan’dan geçen Karasu Nehri’nin debisi arttı, kuruyan dereler sel sularıyla taştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın güneyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları bölge genelinde sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle meydana gelebilecek kar erimelerinin, dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

‘Etkili olan yağışlar çiftçiye umut oldu’

Öte yandan Erzincan’da kuraklık korkusu yaşayan çiftçilerin yüzü, etkili olan yağışların ardından güldü. Erzincan’da tarım yapan çiftçiler, geçen yazın kurak geçmesi nedeniyle bu yıl da aynı korkuyu yaşarken, etkili olan yağışlarla birlikte yeniden umutlandı.