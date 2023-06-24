Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Erzincan’da Canlı Hayvan Pazarı’nda kurbanlıklar alıcılarını beklerken, satışların arefe günü artması bekleniyor.

Kurban Bayramı’na az bir süre kala Erzincan’da Canlı Hayvan Pazarı’nda henüz bir hareketlilik yok. Bu yıl kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar her yıl olduğu gibi yine arefe günü pazarın yolunu tutmayı planlıyor.

Pazara kurbanlık büyükbaş hayvanlarını satmaya getiren Onur Koç, yetiştiricilerin kurbanlıkları pazara getirerek satışa sunduklarını söyleyerek, henüz pazarda satış olarak bir hareketliliğin olmadığını belirtti. Pazarda genellikle bayrama 1-2 gün kala hareketliliğin daha da arttığını ifade eden Koç, “Çünkü yeri olmayanlar hayvanlarını en son gün Canlı Hayvan Pazarı’na getiriyorlar” dedi. Bu yıl Erzincan’da küçükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatının 110 ila 130 TL arasında değiştiğini de belirten Koç, tosun ve büyükbaş kurbanlıklarda ise fiyatın 135 ile 150 TL arasında değiştiğini söyledi.

Pazara bayramdan günler önce gelen yetiştiriciler de şu an satışlarda durgunluk olduğunu ancak bunun arefe günü artmasını beklediklerini söyledi. Yetiştiricilerden Servet Yavuz, her bayram olduğu gibi bu bayram da pazarda yer aldıklarını belirterek, “Pazarımızda şu anda fazla bir kalabalık yok. Asıl kalabalık önümüzdeki günlerde bekliyoruz. Şu anda canlı kilo 110 ile 150 lira arasında hayvanın durumuna göre değişiyor. Vatandaşların bazıları bayramın 2-3 gününü bekliyor ama pek de ucuz olmuyor” dedi.

Bir diğer yetiştirici Kenan Söylemez’de her bütçeye göre kurbanlıkların bulunduğunu belirterek, “5 bin liradan 9 bin liraya kadar kurbanlık bulmak mümkün. 5 bin liralık bir kurbanlık ortalama 25 kilo geliyor. Daha önce satamadığımız kurbanlıkları şu anda satıyoruz. Bayramın 1 ve 2. günü daha ucuz diye bekleyenler de var. Geçen yıla göre bu yıl küçükbaş daha fazla satılıyor” şeklinde konuştu.